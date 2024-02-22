Россиянам станет доступен новый способ добраться до Турции

В порту Сочи планируют запустить паром до турецкого Трабзона

Грузопассажирский паром планируют запустить из Сочи в турецкий порт Трабзон. О новом способе добраться до курортной страны РИА Новости рассказал генеральный директор сочинского порта Юрий Владимиров.

По его словам, сейчас город ищет подходящее судно. «Паром будет пассажирский для туристов на личном автотранспорте. Но он небольшой — до 300 человек максимум, где-то 60-80 автомобилей», — сказал Владимиров. Он уточнил, что пока такое судно не удалось найти даже на восточном рынке.

Если паром все же удастся купить, россиянам станут доступны более бюджетные перевозки в Турцию. Как отметил Владимиров, судно должно быть комфортным, с наличием кают и баров. Билеты при этом будут недорогими.

Запустить паром после покупки можно будет за две недели. Гендиректор порта добавил, что судно будет выходить из Сочи в 20:00 и уже к 8:00 следующего дня прибывать в Трабзон.

Отмечается, что речь о запуске грузопассажирского парома между Россией и Турцией шла еще в 2023 году. Тогда сообщалось о планах запустить судно на 300 человек и 200 машин спустя девять лет перерыва. Сочи подготовил инфраструктуру для приема парома, но идею так и не удалось реализовать.

Отельеры Турции захотели избавиться от образа бюджетного туристического направления. Они подчеркнули, что курорт должен стать не самым дорогим, а лучшим по соотношению цены и качества.