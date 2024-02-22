Россиянин организовал мини-нарколабораторию и попал под суд

В ЯНАО будут судить рецидивиста, организовавшего мини-нарколабораторию

В Ямало-Ненецком автономном округе суд рассмотрит дело 34-летнео местного жителя, организовавшего мини-нарколабораторию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 9 ноября полицейские узнали, что обвиняемый сбывает наркотик своей знакомой. Они приехали в его жилище для проведения обыска и нашли там мини-нарколабораторию: мужчина выращивал наркосодержащее растение и изготавливал из него запрещенные вещества.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 228 («Незаконные хранение, изготовление, без цели сбыта наркотических средств в значительном размере и незаконное хранение, без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства в значительном размере») и части 1 статьи 228.1 («Незаконный сбыт наркотических средств») УК РФ.

Отмечается, что ранее россиянина уже судили за аналогичное преступление.