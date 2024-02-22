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13:21, 22 февраля 2024Интернет и СМИ

Российские хакеры выложили данные тысяч украинских военкомов

Хакеры RaHDIt опубликовали данные 2600 сотрудников ТЦК Украины

Фото: Unsplash

Российские хакеры из группировки RaHDIt опубликовали персональные данные 2,6 тысячи украинских военкомов, сообщает РИА Новости.

Свои действия они связали с планами украинских властей усилить мобилизацию в стране. Опубликованные данные позволят украинцам быть в курсе, от кого «прятаться» и чьи дома «обходить стороной».

В списках в том числе данные врачей медицинских комиссий. Помимо адресов в слитых данных содержатся личные телефоны, данные паспортов, адреса электронной почты и ссылки на страницы военкомов в соцсетях.

Хакеры выразили надежду, что опубликованные данные помогут сорвать планы Украины по мобилизации.

В июле 2023 года сообщалось, что хакеры из RaHDit раскрыли личные данные 1,7 тысячи сотрудников Службы безопасности Украины. Они подчеркнули, что опубликовали данные в ответ на теракт на Крымском мосту.

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      Варвара Кошечкина
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