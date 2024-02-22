Российские хакеры выложили данные тысяч украинских военкомов

Хакеры RaHDIt опубликовали данные 2600 сотрудников ТЦК Украины

Российские хакеры из группировки RaHDIt опубликовали персональные данные 2,6 тысячи украинских военкомов, сообщает РИА Новости.

Свои действия они связали с планами украинских властей усилить мобилизацию в стране. Опубликованные данные позволят украинцам быть в курсе, от кого «прятаться» и чьи дома «обходить стороной».

В списках в том числе данные врачей медицинских комиссий. Помимо адресов в слитых данных содержатся личные телефоны, данные паспортов, адреса электронной почты и ссылки на страницы военкомов в соцсетях.

Хакеры выразили надежду, что опубликованные данные помогут сорвать планы Украины по мобилизации.

В июле 2023 года сообщалось, что хакеры из RaHDit раскрыли личные данные 1,7 тысячи сотрудников Службы безопасности Украины. Они подчеркнули, что опубликовали данные в ответ на теракт на Крымском мосту.