Марочко: ВС России уничтожили украинскую ДРГ на купянском направлении

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил военный эксперт подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В районе населенного пункта Песчаное противник попытался воспользоваться темным временем суток и рельефом местности для захвата наших передовых позиций. Данный замысел был раскрыт благодаря бдительности военнослужащих ВС РФ, находящихся на скрытом наблюдательном посту», — рассказал он.

По словам Марочко, российские военные открыли огонь по противнику, в результате чего большая часть группы ВСУ была уничтожена, а скрыться удалось лишь нескольким раненым бойцам.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал главные точки соприкосновения в зоне украинского конфликта. По его словам, бои идут практически на всех направлениях, и главной проблемой для ВСУ является то, что в руководстве не знают, где будет нанесен главный удар.