Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:49, 22 февраля 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили ДРГ на купянском направлении

Марочко: ВС России уничтожили украинскую ДРГ на купянском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил военный эксперт подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В районе населенного пункта Песчаное противник попытался воспользоваться темным временем суток и рельефом местности для захвата наших передовых позиций. Данный замысел был раскрыт благодаря бдительности военнослужащих ВС РФ, находящихся на скрытом наблюдательном посту», — рассказал он.

По словам Марочко, российские военные открыли огонь по противнику, в результате чего большая часть группы ВСУ была уничтожена, а скрыться удалось лишь нескольким раненым бойцам.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал главные точки соприкосновения в зоне украинского конфликта. По его словам, бои идут практически на всех направлениях, и главной проблемой для ВСУ является то, что в руководстве не знают, где будет нанесен главный удар.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Одесса, возвращайся домой». Медведев назвал Одессу русским городом

      В России отреагировали на оскорбление Байдена в адрес Путина

      Меладзе разрешил Брежневой исполнять хиты «ВИА Гры»

      На Украине взорвали СВУ с листовками против мобилизации

      Медведев объяснил свой пост с фразой «я их ненавижу»

      Названы причины для выселения квартиранта из жилья

      Медведев сообщил о планах перевести программное обеспечение на российские рельсы

      Раскрыт секрет упражнения «открытие книги»

      Медведев высказался о «голой вечеринке» Ивлеевой

      Появились подробности законопроекта Зеленского о демобилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше