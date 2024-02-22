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15:01, 22 февраля 2024Бывший СССР

Российский комбриг рассказал о бегстве ВСУ из Авдеевки

Комбриг ВС России Авидзба рассказал о бегстве ВСУ из Авдеевки

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Командир бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба рассказал о спешном отступлении солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки после взятия российскими войсками значимой высоты, его слова передает РИА Новости.

«Взятие Авдеевки проходило монотонно. Два года до этого хорошо ее обрабатывали, утилизировали противника, который приходил», — сообщил комбриг, добавив, что 114-я бригада ВС России в один момент смогла занять значимую высоту, что позволяла контролировать дорогу.

Как заявил Авидзба, после этого началось оперативное окружение города, противник начал «сыпаться», а когда, по его словам, российские войска, воспользовавшись моментом, ворвались в город, противник в «развернулся и побежал».

Ранее издание The Washington Post рассказало о том, что бойцы 110-й бригады ВСУ отошли из Авдеевки без предварительного согласования с командованием ввиду собственной усталости.

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      Валентин Карант
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