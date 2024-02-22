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01:54, 22 февраля 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили об отходе бойцов 110-й бригады ВСУ без согласования

WP: из-за усталости бойцы 110-й бригады ВСУ отошли из Авдеевки без согласования

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Бойцы 110-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отошли из Авдеевки без предварительного согласования с командованием, об этом заявило западное издание The Washington Post (WP).

«Усталость вынудила их покинуть свои позиции без предварительного согласования», — отмечается в материале.

В статье говорится, что 110-я бригада сообщала о невозможности эвакуации нескольких тяжелораненых и тел военнослужащих из-за действий российских военных.

По сообщениям источника издания, бойцы были измотаны, у них длительное время не было ротации. Солдатам ВСУ приказывали «занять позиции, которые уже были либо потеряны, либо разрушены».

Газета также писала, что украинские военные понесли тяжелые потери при отходе из Авдеевки. По словам бойцов ВСУ, отступление было беспорядочным и неорганизованным.

Авдеевка под Донецком перешла под контроль российских сил 17 февраля. 19 февраля российские войска заняли более выгодные рубежи в районе города. В тот же день Минобороны сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.

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      Марина Совина
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