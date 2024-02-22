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14:07, 22 февраля 2024Среда обитания

Самое дешевое жилье подорожало в Москве

Комнаты в Москве за год подорожали на 3,1 процента

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Старой Москве подорожали комнаты — цены на самое дешевое жилье в январе 2024 года выросли в среднем на 3,1 процента по сравнению с тем же месяцем в 2023-м. Такие данные приводят аналитики компании «Инком-Недвижимость» в своем исследовании, пишет РБК.

Средняя стоимость такой недвижимости в старых границах столицы достигла 4,54 миллиона рублей. По словам специалистов, с марта 2023 года цены на комнаты находились в стагнации. Основной рост пришелся на февраль прошлого года, затем динамика не превышала плюс один процент.

Риелторы отметили, что спрос на комнаты снижается за счет конкуренции со стороны небольших студий. У последних есть серьезное преимущество — жилье не нужно делить с чужими людьми. «Тем не менее есть предпосылки к тому, что в этом году комнаты в коммуналках станут более востребованы у покупателей — спрос на них может увеличиться ориентировочно на 10 процентов. Это связано с повышением ипотечной ставки и снижением платежеспособности населения», — пояснила руководитель офиса «Митино» компании «Инком-Недвижимость» Наталия Борзенкова.

Ранее стали известны районы Москвы с самым дешевым съемным жильем. Лидером рейтинга оказалось поселение Десеновское. В тройку лидеров также вошли Южное Бутово и поселение Сосенское.

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      Нина Ташевская
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