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15:50, 22 февраля 2024Путешествия

Самолет с отказавшим двигателем сел на оживленное шоссе и попал на видео

NBC: самолет Piper с отказавшим двигателем сел на оживленное шоссе в Нью-Йорке

Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на оживленном шоссе на Лонг-Айленде, Нью-Йорк. Подробностями делится канал NBC.

Непредвиденная ситуация произошла около 11:30 20 февраля. Лайнер Piper Cherokee Arche готовился сесть в аэропорту города Фармингдейл, но не смог продолжить путь из-за отказа двигателя. Пилоты были вынуждены приземлиться на автотрассу.

Уже на земле самолет врезался в столб и попал на видео. На размещенных в сети кадрах заметно, что в результате столкновения у лайнера оторвалось крыло.

Уточняется, что на борту находились только двое пилотов. Они получили легкие травмы и были доставлены в больницу. Причину случившегося пока не установили, расследование авиаинцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 757-200 авиакомпании United Airlines совершил вынужденную посадку в Денвере после повреждения крыла во время полета. Один из пассажиров рассказал, что после взлета ощутил резкую вибрацию и шум. В иллюминатор он увидел разрушенную кромку крыла.

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      Мария Борисова
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