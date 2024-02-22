У пассажирского Boeing в полете повредилось крыло

Daily Mail: в США у пассажирского Boeing 757-200 в полете повредилось крыло

Лайнер Boeing 757-200 авиакомпании United Airlines совершил вынужденную посадку в Денвере из-за повреждения крыла. Об этом написало издание Daily Mail.

Инцидент произошел с воздушным судном, летевшим из Сан-Франциско в Бостон. Один из пассажиров рейса, 67-летний комментатор лыжных гонок из штата Мэн Кевин Кларк, рассказал, что после взлета ощутил резкую вибрацию и шум. Пилоты также заметили странные звуки, позже объявив о повреждении правого крыла. Они добавили, что рейс перенаправят в Денвер.

Кларк добавил, что, отодвинув шторку на иллюминаторе, он увидел разрушенную переднюю кромку крыла. Самолет с 165 пассажирами приземлился в Денвере, до Бостона они добирались уже на другом лайнере.

Ранее самолет экстренно сменил курс из-за разом сломавшихся восьми туалетов. Это произошло с пассажирским самолетом нидерландской авиакомпании KLM.