Стало известно о рассмотрении Байденом мер по ужесточению миграционной политики

NYT: Байден рассматривает принятие мер по ограничению права просить убежище

Президент США Джо Байден рассматривает принятие односторонних исполнительных мер по ужесточению миграционной политики, в соответствии с которыми будут ограничиваться возможности незаконно въезжающих в США мигрантов на подачу заявления с просьбой об убежище. Об этом стало известно The New York Times.

Как отмечает издание, если администрация президента пойдет на этот шаг, то в стране будет приостановлено действие давних гарантий, которые дают любому, кто ступит на американскую землю, право просить убежища, а также активизируется ключевая политика двухпартийного законопроекта по безопасности границ.

Представитель Белого дома на условиях анонимности рассказал, что никаких решений по данному вопросу пока не было принято. Однако отмечается, что Байден может сослаться на свои полномочия в соответствии с разделом 212(f) Закона об иммиграции и гражданстве 1952 года, который позволяет президенту приостанавливать иммиграцию для любого лица, если оно «наносит ущерб интересам США».

Ранее американские пограничники назвали Байдена трусом на фоне обострения миграционного кризиса на южных границах страны. Представители Национального совета по пограничному патрулированию призвали главу государства не убегать от проблемы на границе, которую он создал.