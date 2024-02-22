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07:39, 22 февраля 2024Мир

В Европе назвали наиболее вероятный исход конфликта на Украине

ECFR: 37% европейцев назвали урегулирование вероятным исходом кризиса на Украине
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Более трети европейцев (37 процентов респондентов) заявили, что конфликт на Украине завершится каким-либо урегулированием. Такие данные приводит Европейский совет по международным отношениям (ECFR) по итогам опроса в Австрии, Венгрии, Германии, Греции, Италии, Испании, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Франции и Швеции.

В победу Украины верят только 10 процентов опрошенных, а в лидерство России — 20 процентов. Мирное урегулирование кризиса больше поддерживают в Австрии, Венгрии, Греции, Италии и Румынии, при этом в Польше, Португалии и Швеции призывают к возвращению Киеву утраченных территорий.

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При этом многие жители Европы (45 процентов) признались, что были бы разочарованы победой экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства и сочли бы ее триумфом российского лидера Владимира Путина.

«В случае победы Трампа в ноябре для украинцев и их европейских союзников будет жизненно важно разработать нарратив, который не позволит Трампу — и Путину — выдавать себя за "партию мира" в конфликте, исход которого все еще далек от решения. Таким образом, борьба за определение смысла "прочного мира" будет иметь решающее значение», — заключили авторы расследования.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор спрогнозировал исход конфликта на Украине. По его мнению, он завершится поражением США.

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      Марина Совина
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