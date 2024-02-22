Украина в боях за Крынки потеряла обучавшихся в Италии и Великобритании морпехов

ТАСС: Украина в боях за Крынки потеряла обучавшихся в Италии и Британии морпехов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях за Крынки потеряли морпехов, которые проходили обучение в Италии и Великобритании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Речь идет о четырех бригадах морской пехоты ВСУ — 35-й, 36-й, 37-й и 38-й. «Это были очень подготовленные бойцы, они были единственными бригадами морской пехоты, многие из них проходили подготовку в Италии и Великобритании», — сообщил источник.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что взятие под контроль российскими войсками села Крынки в Херсонской области ставит точку в контрнаступлении ВСУ. По его словам, взятие Крынок под контроль было непростым, так как приходилось отслеживать лодки с противником и не допускать наращивание им сил.

В свою очередь, президент России Владимир Путин призвал оставшихся в Крынках украинских военных сдаваться в плен.

