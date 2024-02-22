Умер бывший главный тренер ЦСКА португалец Артур Жорже

Бывший главный тренер московского ЦСКА португалец Артур Жорже умер в возрасте 78 лет. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщает португальский портал Record.

«С глубокой печалью семья Артура Жорже сообщает о его смерти в Лиссабоне после продолжительной болезни. Он умер спокойно, в окружении своих близких», — отмечается в заявлении семьи специалиста.

Жорже возглавлял ЦСКА с 2003 по 2004 год. Под руководством португальского тренера армейцы завоевали Суперкубок России-2004, обыграв столичный «Спартак» в дополнительное время со счетом 3:1.

Помимо ЦСКА Жорже работал с португальскими «Порту» и «Бенфикой», а также французским «Пари Сен-Жермен». Ему удалось стать первым португальским специалистом, завоевавшим Кубок европейских чемпионов — он сделал это в сезоне-1986/1987 у руля «Порту». Кроме того, он трижды приводил клуб к победе в чемпионате Португалии. Вместе с ПСЖ Жорже становился чемпионом Франции и обладателем Кубка страны.

Помимо клубов, Жорже работал и со сборными. В разное время он руководил национальными командами Швейцарии, Португалии и Камеруна.