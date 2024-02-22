В Белом доме подсчитали количество нападений пса Байдена на секретных агентов

В Белом доме подсчитали, что пес Джо Байдена кусал секретных агентов 24 раза

В Белом доме подсчитали, сколько раз пес президента Джо Байдена по кличке Коммандер нападал на секретных агентов. Об этом пишет BBC News.

Секретная служба США опубликовала официальный документ, из которого стало известно, что немецкая овчарка президента США кусала секретных агентов как минимум 24 раза между октябрем 2022 года и июлем 2023 года. Коммандер наносил людям травмы запястий, предплечий, торса, груди, бедер и плеч. Из-за агрессивного пса сотрудникам Секретной службы даже пришлось изменить правила перемещения в помещениях Белого дома так, чтобы у Коммандера было достаточно пространства.

При этом документ учитывает лишь количество нападений Коммандера на агентов Секретной службы. В одном из случаев пострадавший агент секретной службы попал в больницу после того, как пес укусил его за руку и бедро. Последнее нападение произошло в конце сентября.

После этого двухлетнюю агрессивную немецкую овчарку Байдена отказались держать на территории Белого дома. Неизвестно, где именно находится пес в настоящий момент.