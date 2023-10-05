Покусавшую 11 агентов Секретной службы США собаку Байдена изгнали из Белого дома

NPR: агрессивную овчарку Байдена по кличке Коммандер изгнали из Белого дома

Двухлетнюю агрессивную немецкую овчарку президента США Джо Байдена отказались держать на территории Белого дома. Об этом сообщает NPR.

Собака по кличке Коммандер неоднократно нападала на агентов Секретной службы Соединенных Штатов. В одном из случаев пострадавший офицер секретной службы попал в больницу после того, как пес укусил его за руку и бедро. Последнее нападение произошло в конце сентября, после этого офицеру потребовалась помощь медперсонала. Всего пес покусал 11 агентов Секретной службы США в Белом доме.

В результате собаку решили изгнать из Белого дома. Пес уже покинул территорию резиденции. В настоящее время неизвестно, где именно находится Коммандер.

Коммандер появился в Белом доме в ноябре 2021 года. Щенка американскому лидеру подарили родственники.

В августе 2021 года другую собаку президента США Джо Байдена по кличке Мейджор тоже изгнали из Белого дома отправили на переобучение. До этого в марте 2021 года собака, тоже немецкая овчарка, напала на сотрудника охраны президента и нанесла ему «незначительные травмы». 30 ноября 2020 года политик получил травму во время игры с ней. Компьютерная томография подтвердила два перелома ноги у Байдена.

