В Белоруссии рассказали о совместных с Россией учениях

Глава МО Белоруссии: в 2025 году пройдут совместные учения с Россией

В 2025 году на территории Белоруссии пройдут совместные с Россией учения региональной группировки войск. Об этом рассказал глава Vинистерства обороны республики Виктор Хренин в интервью «России 24», трансляция доступна на платформе «Смотрим».

«Следующие учения пройдут в 2025 году на территории Республики Беларусь», — сообщил он.

Хренин напомнил, что решение о проведении совместных военных учений на территории одной из стран раз в два года было принято еще в 2009 году.

Министр обороны Белоруссии также заявил, что у Москвы и Минска есть планы по созданию совместной программы вооружений. Он отметил, что ее создание станет следующим этапом развития взаимодействия двух стран в рамках военного и военно-технического сотрудничества.