В Белоруссии заявили о создании совместной с Россией программы вооружения

Глава МО Белоруссии Хренин: есть планы совместной с Россией программы вооружений

У Белоруссии и России есть планы по созданию совместной программы вооружений. Об этом заявил глава белорусского Министерства обороны (МО) Виктор Хренин, передает РИА Новости.

«На последней коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации поступило предложение иметь совместный план государственной программы вооружений», — рассказал Хренин.

По его словам, ее создание станет следующим этапом развития взаимодействия двух стран в рамках военного и военно-технического сотрудничества.

Ранее в Москве делегации России и Белоруссии провели консультации по военно-биологической безопасности. В частности, стороны обсудили активность США на Украине.