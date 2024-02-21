Россия и Белоруссия обсудили военно-биологическую активность США на Украине

МИД России: прошли консультации с Минском по военно-биологической активности США

В Москве прошли консультации по военно-биологической безопасности. В ходе встречи делегации России и Белоруссии обсудили активность США на Украине, сообщает Министерство иностранных дел России.

«Проведен обмен оценками угроз биологической безопасности на международном и региональном уровнях. Особое внимание было уделено военно-биологической деятельности США на территории Украины. Обсуждена реализация двустороннего межправительственного Меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности», — отмечается в пресс-релизе.

В ведомстве подчеркнули, что работу по выстраиванию биологической безопасности в дальнейшем необходимо продолжить с привлечением международных организаций — Генеральной Ассамблеи ООН и площадок СНГ и ОДКБ.

Ранее в Минске уличили Запад в подготовке к наступлению на Союзное государство. По словам помощника министра обороны Белоруссии Валерия Ревенко, во время учений «Защитник-2024» альянс будет репетировать применение сил на территории России и Белоруссии.