В Белоруссии заявили о подготовке Запада к военным действиям

Глава Минобороны Белоруссии заявил о подготовке Запада к военным действиям

Запад проводит мероприятия для подготовки к военным действиям, ведется разведка против Белоруссии, заявил министр обороны страны Виктор Хренин. Его слова передает «Sputnik Беларусь».

«На сегодняшний день мы видим заблаговременный комплекс мероприятий, которые проводит Западная Европа во главе с США для подготовки к военным действиям. Мы понимаем, против кого эти военные действия будут направлены», — заявил Хренин, добавив, что против Белоруссии постоянно ведется разведка во всех ее видах.

Ранее глава Минобороны заявлял, что Киев сосредоточил ударную группировку численностью 112-114 тысяч человек на границе с Белоруссией.