Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:08, 22 февраля 2024Бывший СССР

В Белоруссии сообщили об украинской группировке в сто тысяч человек на границе

Глава МО Белоруссии Хренин: Киев разместил сто тысяч человек на границе

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев сосредоточил ударную группировку численностью 112-114 тысяч человек на границе с Белоруссией. Об этом заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин, цитирует РИА Новости.

«На сегодняшний день — порядка 112-114 тысяч [человек] эта группировка», — сказал он. Глава оборонного ведомства уточнил, что для охраны границы между Украиной и Белоруссией привлекаются около 17 тысяч человек. При этом, по его словам, подобная ситуация не предусматривает наращивание военных сил на границе.

Ранее белорусский глава Александр Лукашенко заявил, что на Западе оппозиция ведет переговоры о переделе страны. Обсуждается передача западных земель Белоруссии Польше. Кроме того, в Лельчицком районе Гомельской области 15 февраля был введен режим контртеррористический операции. Спецслужбы призывали граждан сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Наверное, это должен быть Киев». Медведев назвал конечную цель СВО

      Украина нанесла удар по российскому региону кассетными снарядами

      В Кремле высказывания Байден о Путине назвали хамскими

      Украинский беспилотник атаковал автобус с пассажирами в Херсонской области

      Папарацци сняли Беллу Торн в прозрачном платье без бюстгальтера

      Жителей Туапсе предупредили о громких звуках

      Командир «Ахмата» опроверг слухи о тысячах погибших на донецком направлении

      Иностранный футболист описал ощущения от переезда в Чечню

      Володин порассуждал о последствиях применения ядерного оружия

      В Белоруссии заявили о подготовке Запада к военным действиям

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше