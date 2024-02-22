В Белоруссии сообщили об украинской группировке в сто тысяч человек на границе

Глава МО Белоруссии Хренин: Киев разместил сто тысяч человек на границе

Киев сосредоточил ударную группировку численностью 112-114 тысяч человек на границе с Белоруссией. Об этом заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин, цитирует РИА Новости.

«На сегодняшний день — порядка 112-114 тысяч [человек] эта группировка», — сказал он. Глава оборонного ведомства уточнил, что для охраны границы между Украиной и Белоруссией привлекаются около 17 тысяч человек. При этом, по его словам, подобная ситуация не предусматривает наращивание военных сил на границе.

Ранее белорусский глава Александр Лукашенко заявил, что на Западе оппозиция ведет переговоры о переделе страны. Обсуждается передача западных земель Белоруссии Польше. Кроме того, в Лельчицком районе Гомельской области 15 февраля был введен режим контртеррористический операции. Спецслужбы призывали граждан сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур.