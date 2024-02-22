В Бразилии побоялись заправлять самолет Лаврова из-за санкций

Самолет Лаврова в Бразилии отказались заправлять из-за опасения санкций

Самолет главы российского МИД Сергея Лаврова, на котором он добирался до бразильского Рио-де-Жанейро, побоялись заправлять топливом из-за возможных санкций. Об этом пишет Aero telegraph.

По данным издания, поставщик керосина Vibra Energia отказалась заправлять российский Ил-96. Компания побоялась вторичных санкций США. Газета Valor Economico отмечала, что из-за невозможности дозаправки под угрозой была встреча Лаврова с президентом Бразилии Лулой да Силвой в столице.

Сам Лавров в комментарии «Коммерсанту» заявил, что бразильские коллеги решили проблему. Однако российский дипломат не стал уточнять, как именно он доберется до столицы Бразилии. По данным Aero telegraph, российский министр доберется в город в качестве попутчика на самолете главы МИД Бразилии Мауро Виейры.

«Так получилось, что здесь, в Бразилии, практически нет компаний, которые заправляют самолеты и которые не принадлежат западным корпорациям. Это тоже хороший пример для того, чтобы понять, как геополитика влияет даже не просто на экономику, а на нормальные межгосударственные связи», — пояснил Лавров.

Глава российского МИД прилетел в Рио-де-Жанейро для участия в заседаниях в рамках «Большой двадцатки». В Бразилиа самолет министра должен будет пройти дозаправку и вылететь в Марокко.