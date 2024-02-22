В ДНР сообщили о случаях добивания ВСУ неспособных покинуть Авдеевку наемников

Советник главы ДНР Кимаковский: в Авдеевке ВСУ добивали раненых наемников

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) добивали раненых иностранных наемников, неспособных самостоятельно покинуть Авдеевку. О подобных случаях сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«В Авдеевке найдены тела иностранных наемников. Очевидно, что эти люди были сначала тяжело ранены, а затем расстреляны из автоматов», — сообщил он, а также добавил, что у большинства из них обнаружили минно-взрывные травмы.

По словам Кимаковского, тела были найдены на окраине города в направлении населенного пункта Ласточкино, что исключает вероятность их гибели в бою с российскими военными. Он также подчеркнул, что данные медиков свидетельствуют о том, что наемников расстреляли в упор.

«С ними просто не стали возиться, чтобы не затягивать время и чтобы уйти живыми тем, кто еще мог двигаться самостоятельно. Этих же расстреляли в упор, чтобы скрыть их принадлежность и не дать шанса оказаться в плену», — рассказал он.

Ранее командир второй стрелковой роты первого стрелкового батальона третьей штурмовой бригады ВСУ рассказал, как попал в плен в Авдеевке. Он сообщил, что он попал к российским войскам в бункере на железнодорожном вокзале.