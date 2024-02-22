Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:38, 22 февраля 2024Бывший СССР

В ДНР сообщили о случаях добивания ВСУ неспособных покинуть Авдеевку наемников

Советник главы ДНР Кимаковский: в Авдеевке ВСУ добивали раненых наемников

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) добивали раненых иностранных наемников, неспособных самостоятельно покинуть Авдеевку. О подобных случаях сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«В Авдеевке найдены тела иностранных наемников. Очевидно, что эти люди были сначала тяжело ранены, а затем расстреляны из автоматов», — сообщил он, а также добавил, что у большинства из них обнаружили минно-взрывные травмы.

По словам Кимаковского, тела были найдены на окраине города в направлении населенного пункта Ласточкино, что исключает вероятность их гибели в бою с российскими военными. Он также подчеркнул, что данные медиков свидетельствуют о том, что наемников расстреляли в упор.

«С ними просто не стали возиться, чтобы не затягивать время и чтобы уйти живыми тем, кто еще мог двигаться самостоятельно. Этих же расстреляли в упор, чтобы скрыть их принадлежность и не дать шанса оказаться в плену», — рассказал он.

Ранее командир второй стрелковой роты первого стрелкового батальона третьей штурмовой бригады ВСУ рассказал, как попал в плен в Авдеевке. Он сообщил, что он попал к российским войскам в бункере на железнодорожном вокзале.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин совершит полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М

      Умер бывший главный тренер ЦСКА

      Британия поддержала кандидатуру главного фаворита на пост генсека НАТО

      Песков назвал маршрут полета Путина на Ту-160М военной тайной

      В Кремле раскрыли детали полета Путина на ракетоносце Ту-160М

      Дания назвала дату поставки Украине первых истребителей F-16

      В Госдуме поддержали идею давать бесплатное жилье одной категории граждан

      В России объяснили уникальность нового Ту-160М

      Россияне попали под лавину на горнолыжном курорте в Индии

      Акции европейских компаний рекордно выросли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше