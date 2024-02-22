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14:22, 22 февраля 2024Бывший СССР

В Казахстане поддержавшую СВО пару вызвали в полицию

NewsTimesKZ: полиция Казахстана провела беседу с актюбинцами, поддержавшими СВО

Фото: V.Baturin / Shutterstock / Fotodom

В Казахстане супружеская пара выразила поддержку специальной военной операции (СВО) в ходе видеотрансляции. Местная полиция провела с актюбинцами беседу о недопустимости «провокационных высказываний», передает агентство NewsTimesKZ.

«Указанные лица приглашены в отдел полиции, где с ними проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подобных провокационных высказываний на данную тему», — сообщили в силовом ведомстве журналистам.

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором супругам задают вопрос: готов ли мужчина служить в рядах Российской армии и как к этому отнесется его жена. Некоторых казахстанских активистов возмутил ответ женщины, которая не только бы поддержала такое решение, но и вступила бы в ряды Вооруженных сил России как доброволец.

В ноябре 2023 года в Казахстане осудили добровольца ЧВК «Вагнер». Его признали виновным по статье 170.3 УК («Участие наемника в вооруженном конфликте, военных действиях и иных насильственных действиях, направленных на свержение и подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства»).

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      Глеб Палехов
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