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14:43, 22 февраля 2024Бывший СССР

В Киеве допустили повышение налогов из-за проблем с мобилизацией

Арахамия: из-за проблем с мобилизацией Киев может решиться на повышение налогов

Фото: Stringer / Reuters

Киев может решиться на повышение налогов из-за проблем с мобилизацией и нехватки военных. Такие меры допустил глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, передает издание «Страна.ua» в Telegram.

«У нас нет выбора — нужна мобилизация или не нужна. Нужна, даже если это невозможно, ресурс найдем, будут изменены налоги», — сказал Арахамия.

По его словам, мобилизация необходима в любом случае из-за нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины (ВСУ). «Есть бригады, где комплект достигает до 40 процентов», — посетовал он.

Ранее издание «Страна.ua» подсчитало, что мобилизационный потенциал украинской армии составляет менее миллиона человек. Отмечается, что военные комиссары могут провести мобилизацию среди работающих украинцев, раздавая повестки через руководство предприятий.

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      Алевтина Запольская
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