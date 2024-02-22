В Киеве допустили повышение налогов из-за проблем с мобилизацией

Арахамия: из-за проблем с мобилизацией Киев может решиться на повышение налогов

Киев может решиться на повышение налогов из-за проблем с мобилизацией и нехватки военных. Такие меры допустил глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, передает издание «Страна.ua» в Telegram.

«У нас нет выбора — нужна мобилизация или не нужна. Нужна, даже если это невозможно, ресурс найдем, будут изменены налоги», — сказал Арахамия.

По его словам, мобилизация необходима в любом случае из-за нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины (ВСУ). «Есть бригады, где комплект достигает до 40 процентов», — посетовал он.

Ранее издание «Страна.ua» подсчитало, что мобилизационный потенциал украинской армии составляет менее миллиона человек. Отмечается, что военные комиссары могут провести мобилизацию среди работающих украинцев, раздавая повестки через руководство предприятий.