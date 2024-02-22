В Кремле оценили эффективность российской контрпропаганды

Песков заявил, что Россия иногда выигрывает в контрпропаганде США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил эффективность российской контрпропаганды. Об этом он высказался в интервью порталу International Reporters.

Представитель Кремля заявил, что информационные войны велись всегда. Он подчеркнул, что иногда в них можно одержать тактические победы, но трудно добиться стратегического превосходства.

Оценивая подобное противостояние с США, он заявил, что Россия сравнительно недавно начала работу по контрпропаганде. «Выигрываем ли мы [США]? Где-то выигрываем, где-то проигрываем, потому что у нас очень грозный враг», — заключил пресс-секретарь.

Ранее Песков отреагировал на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Он заявил, что любое интервью главы российского государства получается резонансным.