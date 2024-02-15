В Кремле отреагировали на многомиллионные просмотры интервью Путина Карлсону

Песков заявил, что любое интервью Путина получается резонансным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на многомиллионные просмотры интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Комментарий публикует ТАСС.

«Очевидно, что любое интервью президента получается резонансным, любое», — заявил Песков, высказываясь о популярности интервью.

К четвергу, 15 февраля, видео беседы собрало более 200 миллионов просмотров в профиле Карлсона в соцсети X (бывшая Twitter).

Ранее российский лидер поделился впечатлениями от разговора с журналистом. Путин признался, что не получил полного удовольствия от интервью, так как у него не было возможности вести острый диалог с Карлсоном. Он также назвал американского журналиста опасным человеком.

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X. Утром его опубликовали на сайте Кремля. За первые сутки публикация Карлсона с интервью в X набрала более ста миллионов просмотров.