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11:43, 15 февраля 2024Интернет и СМИ

В Кремле отреагировали на многомиллионные просмотры интервью Путина Карлсону

Песков заявил, что любое интервью Путина получается резонансным

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на многомиллионные просмотры интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Комментарий публикует ТАСС.

«Очевидно, что любое интервью президента получается резонансным, любое», — заявил Песков, высказываясь о популярности интервью.

К четвергу, 15 февраля, видео беседы собрало более 200 миллионов просмотров в профиле Карлсона в соцсети X (бывшая Twitter).

Ранее российский лидер поделился впечатлениями от разговора с журналистом. Путин признался, что не получил полного удовольствия от интервью, так как у него не было возможности вести острый диалог с Карлсоном. Он также назвал американского журналиста опасным человеком.

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X. Утром его опубликовали на сайте Кремля. За первые сутки публикация Карлсона с интервью в X набрала более ста миллионов просмотров.

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      Маргарита Щигарева
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