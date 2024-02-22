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10:35, 22 февраля 2024Интернет и СМИ

В Кремле высказались о важности работы патриотов в СМИ

Песков заявил, что работники СМИ должны быть патриотами своих стран

Фото: Unsplash

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в СМИ должны работать патриоты своих стран. Об этом он высказался в интервью для портала International Reporters.

«Конечно, очень правильно, чтобы в СМИ работали патриоты, настоящие патриоты своих стран. Это есть далеко не везде», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что в России есть ряд СМИ, которыми можно гордиться. По его словам, они являются законодателями стандарта журналистики. При этом он не уточнил, о каких медиа идет речь.

Пресс-секретарь президента отметил, что талантливые специалисты есть и за рубежом. «Есть очень серьезные журналисты и в западных странах, и на Востоке. (...) Которые иногда идут наперекор системе, отстаивая правду», — заключил Песков.

Ранее представитель Кремля сравнил российские и западные СМИ. По словам Пескова, отечественные медиа могут соревноваться с зарубежными по эффективности.

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