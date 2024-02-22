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10:19, 22 февраля 2024Интернет и СМИ

В Кремле сравнили российские и западные СМИ

Песков заявил, что российские СМИ могут состязаться в эффективности с западными

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил российские и западные СМИ. В интервью для портала International Reporters он заявил, что отечественные медиа могут состязаться с зарубежными в эффективности.

Говоря о медиа США и европейских стран, Песков назвал их «огромным монстром». «Мы, конечно, вряд ли можем конкурировать с ними по размерам, но по эффективности нашей работы мы вполне уже готовы с ними состязаться», — заключил официальный представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что доказательством этого можно считать острую реакцию западных СМИ на появление российской позиции в информационном пространстве.

В том же интервью представитель Кремля оценил эффективность российской контрпропаганды. Песков подчеркнул, что в противостоянии с США Россия иногда выигрывает, а иногда уступает им.

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