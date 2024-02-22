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14:38, 22 февраля 2024Бывший СССР

В Риге дерусифицируют шесть улиц

ERR: в Риге переименуют шесть топонимов из-за связи с Россией

Фото: Unsplash

Городская дума Риги приняла решение переименовать шесть топонимов, названных в честь русских писателей или имеющих отношение к России. Об этом сообщает портал ERR.

«На месте нынешней улицы Маскавас [Московская] будут сразу две улицы (...) Улицу Ломоносова переименуют в улицу (...) Валерии Сейле (...); Гоголя — в улицу журналиста и общественного деятеля Эмилии Беньямин; Пушкина — в улицу лингвиста Карлиса Миленбахса; Лермонтова — в улицу поэта Вилиса Плудониса; Тургенева — в улицу художника Вильгельма Пурвитиса», — отмечается в публикации.

По словам авторов законопроекта, необходимость дерусификации связана с проведением Москвой специальной военной операции на Украине.

Ранее из-за связи с русским писателем улицу переименовали в Киеве. Тогда названную в честь Михаила Булгакова улицу переименовали в улицу Вахтанга Кикабидзе.

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      Глеб Палехов
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