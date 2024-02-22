В России захотели увеличить количество уроков истории в школах

Минпросвещения РФ предложило увеличить число часов истории в 5-8-х классах

В российских школах могут увеличить количество уроков истории в пятых-восьмых классах. С таким предложением выступило Минпросвещения РФ, соответствующий проект опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

В ведомстве считают, что учащимся 5-8 классов следует изучать данный предмет не два, а три часа в неделю. Кроме того, предлагается отводить на историю по два часа в неделю в девятых классах. «Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, — 476», — говорится в документе.

Изменения могут вступить в силу 1 сентября 2025 года.