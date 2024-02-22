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21:13, 22 февраля 2024Россия

В России захотели увеличить количество уроков истории в школах

Минпросвещения РФ предложило увеличить число часов истории в 5-8-х классах

Фото: Debby Hudson / Unsplash

В российских школах могут увеличить количество уроков истории в пятых-восьмых классах. С таким предложением выступило Минпросвещения РФ, соответствующий проект опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

В ведомстве считают, что учащимся 5-8 классов следует изучать данный предмет не два, а три часа в неделю. Кроме того, предлагается отводить на историю по два часа в неделю в девятых классах. «Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, — 476», — говорится в документе.

Изменения могут вступить в силу 1 сентября 2025 года.

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      Марина Совина
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