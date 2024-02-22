В российском городе рухнул балкон жилого дома

В Уфе обрушился балкон жилого дома

В Уфе рухнул балкон жилого дома. О случившемся в российском городе сообщило главное управление МЧС по Башкирии в своем Telegram-канале.

Инцидент в доме 1952 года постройки, расположенном на улице Калинина, произошел в ночь на четверг, 22 февраля. Уточняется, что в результате падения конструкции никто не пострадал, а целостность несущих конструкций и температурный режим в квартирах нарушены не были. На данный момент угроза зданию отсутствует.

Днем ранее стало известно, что в Кольчугине Владимирской области обрушилась крыша жилого дома. Речь идет о трехэтажном здании, расположенном на улице Мира.