Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:30, 22 февраля 2024Интернет и СМИ

В Турции назвали Россию лидером борьбы за мировую справедливость

DikGAZETE: РФ лидирует в борьбе за справедливость в мире, а санкции не сработали

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Турецкое издание dikGAZETE назвало Россию лидером борьбы за справедливость в мире. Отмечается, что попытка Запада изолировать страну санкциями не сработала.

«Россия сохраняет лидирующие позиции на планете в борьбе за справедливый мировой порядок, несмотря на десятилетие всевозможных попыток изолировать ее политически, экономически», — говорится в материале.

Газета пишет, что Россию невозможно изолировать в силу географических масштабов, поскольку она расположена на двух континентах. Москва имеет дипломатические связи со 191 страной мира, причем с большинством из них поддерживает дружественные отношения, считают авторы статьи.

Ранее заместитель главы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков рассказал, что Европейский союз (ЕС) на сегодняшний день исчерпал санкционные возможности.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Блестяще справились». Медведев оценил взятие под контроль Авдеевки и высказался о дальнейших интересах России

      США предупредили Европу об «угрозе» от России

      Медведчук заявил о смене власти на Украине в 2014 году преступным путем

      В Турции назвали Россию лидером борьбы за мировую справедливость

      Порномодель продавала воду из своей ванны и заработала на дом

      В Литве запретят россиянам высаживаться из следующих в Калининград поездов

      Стало известно о тайном визите Илона Маска в Белый дом

      Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии

      Орбан заявил о неверии Европы в победу Украины

      В США предупредили о риске попадания оружия ВСУ на черный рынок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше