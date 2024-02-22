Вакансия водителя техники «как у Путина» появилась в российском регионе

В Дудинке появилась вакансия водителя техники, на которой Путин ездил на Чукотке

В Дудинке на Таймыре появилась вакансия водителя техники, на которой президент России Владимир Путин ездил во время поездки на Чукотку, — снегоболотохода. Об этом сообщается на российском портале поиска работы.

Для того чтобы управлять техникой, подобной той, что была в поездке по Чукотке у Путина, требуется иметь водительские права категорий B и C. Также необходимо иметь опыт работы на Крайнем Севере от двух лет и быть готовым к вахтовому графику.

Компания предлагает машинистам снегоболотохода вакансию от 200 тысяч рублей, бесплатное питание, обеспечение спецодеждой и даже проживание в общежитии. Более того, за счет того, что работа будет осуществляться в условиях Крайнего Севера, машинистам будут положены дополнительные дни отпуска.

Из отзывов на портале поиска работы следует, что открывшая вакансию компания предоставляет «интересные перспективы», соблюдает законодательство, а также указывается, что коллектив на предприятии дружный.

Ранее сообщалось, что в Диксоне Красноярского края, самом северном населенном пункте России, открыли вакансию с зарплатой в 120 тысяч рублей.

