69-я параллель
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16:49, 22 февраля 202469-я параллель

Вакансия водителя техники «как у Путина» появилась в российском регионе

В Дудинке появилась вакансия водителя техники, на которой Путин ездил на Чукотке

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Дудинке на Таймыре появилась вакансия водителя техники, на которой президент России Владимир Путин ездил во время поездки на Чукотку, — снегоболотохода. Об этом сообщается на российском портале поиска работы.

Для того чтобы управлять техникой, подобной той, что была в поездке по Чукотке у Путина, требуется иметь водительские права категорий B и C. Также необходимо иметь опыт работы на Крайнем Севере от двух лет и быть готовым к вахтовому графику.

Компания предлагает машинистам снегоболотохода вакансию от 200 тысяч рублей, бесплатное питание, обеспечение спецодеждой и даже проживание в общежитии. Более того, за счет того, что работа будет осуществляться в условиях Крайнего Севера, машинистам будут положены дополнительные дни отпуска.

Из отзывов на портале поиска работы следует, что открывшая вакансию компания предоставляет «интересные перспективы», соблюдает законодательство, а также указывается, что коллектив на предприятии дружный.

Ранее сообщалось, что в Диксоне Красноярского края, самом северном населенном пункте России, открыли вакансию с зарплатой в 120 тысяч рублей.

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      Марк Леонов
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