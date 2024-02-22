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11:54, 22 февраля 2024Мир

Великобритания заявила об атаке на судно вблизи Йемена

UKMTO сообщило об атаке на судно в 70 морских милях порта Аден в Йемене

Фото: Fawaz Salman / Reuters

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об атаке на судно в 70 морских милях от порта Аден в Йемене. Об этом сообщается на сайте управления.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 70 морских милях к юго-востоку от Адена, Йемен. Власти ведут расследование», — говорится в заявлении.

Организация порекомендовала судам с осторожностью проходить в этом районе и сообщать о любой подозрительной активности.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что повстанцы-хуситы выпустили две ракеты по кораблю Sea Champion с гуманитарной помощью Йемену. Отмечалось, что йеменские мятежники выпустили две противокорабельные баллистические ракеты, одна из которых взорвалась недалеко от корабля.

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      Семен Александров
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