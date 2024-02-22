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05:00, 22 февраля 2024Интернет и СМИ

Названы признаки зараженного вирусом приложения для смартфона

IT-эксперт Липов назвал нестабильную работу приложения одним из признаков вируса

Фото: Unsplash

Существует множество способов заражения устройств вирусом, одним из самых распространенных является загрузка на смартфон зараженных приложений, предупредил директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал признаки вредоносных приложений.

Во-первых, признаком наличия вируса может быть низкое качество работы приложения: если оно постоянно зависает, тормозит, вылетает или работает нестабильно.

Если пользователи в отзывах жалуются на странные поведения приложения, неожиданные запросы на доступ к личным данным или другие подозрительные действия, это также может свидетельствовать о наличии вируса, сообщил Липов.

Если вы столкнулись с назойливой рекламой или вас постоянно перенаправляют на подозрительные сайты при использовании определенного приложения, это может быть признаком инфицированности приложения вирусом

Сергей ЛиповIT-эксперт

Настораживать, по его словам, должны и неожиданные изменения на устройстве после скачивания приложения. Дело в том, что вирусная программа может изменять настройки смартфона, устанавливать дополнительные программы или приложения без вашего согласия. Если вы теряете контроль над устройством, например, оно произвольно начинает отправлять SMS — это тоже признак заражения.

Если после скачивания приложения, оно не выполняет своих функций, а только просит ввода личных данных, логины от карт, поздравляем — вы скачали пустышку

Сергей ЛиповIT-эксперт

IT-эксперт отметил, что признаком ненадежности приложения может быть отсутствие данных о его разработчике и контактной информации. В таком случае он рекомендовал воздержаться от установки.

«Если вы обнаружили какие-либо из перечисленных признаков на вашем устройстве, рекомендуется немедленно удалить подозрительное приложение и просканировать устройство специальными антивирусными программами для обеспечения его безопасности», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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