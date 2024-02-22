Названы признаки зараженного вирусом приложения для смартфона

IT-эксперт Липов назвал нестабильную работу приложения одним из признаков вируса

Существует множество способов заражения устройств вирусом, одним из самых распространенных является загрузка на смартфон зараженных приложений, предупредил директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал признаки вредоносных приложений.

Во-первых, признаком наличия вируса может быть низкое качество работы приложения: если оно постоянно зависает, тормозит, вылетает или работает нестабильно.

Если пользователи в отзывах жалуются на странные поведения приложения, неожиданные запросы на доступ к личным данным или другие подозрительные действия, это также может свидетельствовать о наличии вируса, сообщил Липов.

Если вы столкнулись с назойливой рекламой или вас постоянно перенаправляют на подозрительные сайты при использовании определенного приложения, это может быть признаком инфицированности приложения вирусом Сергей Липов IT-эксперт

Настораживать, по его словам, должны и неожиданные изменения на устройстве после скачивания приложения. Дело в том, что вирусная программа может изменять настройки смартфона, устанавливать дополнительные программы или приложения без вашего согласия. Если вы теряете контроль над устройством, например, оно произвольно начинает отправлять SMS — это тоже признак заражения.

Если после скачивания приложения, оно не выполняет своих функций, а только просит ввода личных данных, логины от карт, поздравляем — вы скачали пустышку Сергей Липов IT-эксперт

IT-эксперт отметил, что признаком ненадежности приложения может быть отсутствие данных о его разработчике и контактной информации. В таком случае он рекомендовал воздержаться от установки.

«Если вы обнаружили какие-либо из перечисленных признаков на вашем устройстве, рекомендуется немедленно удалить подозрительное приложение и просканировать устройство специальными антивирусными программами для обеспечения его безопасности», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что пользователей Android-смартфонов обманывали с помощью зараженных вирусами приложений.