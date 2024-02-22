Восемь найденных на границе украинцев запросили убежища в Молдавии

Погранполиция Молдавии сообщила о восьми пытавшихся пересечь границу украинцах

Восемь украинцев пытались пересечь молдавскую границу, однако были задержаны и запросили убежища в стране. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба пограничной полиции республики.

«В процессе обследования местности с помощью стационарных средств наблюдения и беспилотного летательного аппарата на борту оперативные группы на месте обнаружили несколько человек, обманным путем пересекших границу из Украины в Молдову. Восемь украинских мужчин были опознаны на месте», — сообщили в ведомстве.

Как отметили правоохранители, на родине граждане Украины заплатили от 3 до 10,5 тысячи долларов каждый, чтобы пробраться на территорию соседней страны. По данным погранполиции, им помогали пересечь границу разыскиваемый властями Молдавии за аналогичные случаи перевозчик из Одессы и гид, сопроводивший украинцев до границы, которого удалось задержать.

В январе стало известно, что за перевозку украинских нелегалов в Молдавии задержали пожилого мужчину. Согласно версии следствия, украинцы заплатили мужчине пять тысяч долларов.