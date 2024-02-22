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20:56, 22 февраля 2024Бывший СССР

ВСУ получили десятки эвакуационных бронемашин М113 и ждут еще сотни

Минобороны Украины: ВСУ получили десятки бронемашин М113 для эвакуации

Фото: Spc. Tyler Kingsbury

Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили десятки эвакуационных бронетранспортеров М113 и ждут поставки еще сотни таких единиц. Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Telegram.

«Десятки этих эвакуационных бронемашин уже прибыли на Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время. Благодарен партнерам за поддержку в войне. Бронемашины для эвакуации раненых передаем в боевые подразделения уже сейчас», — приводятся в публикации слова главы Минобороны страны Рустама Умеров.

В пресс-релизе отмечается, что техника на гусеничном ходу обладает преимуществом в высокой проходимости в условиях бездорожья.

Ранее Киев обсудил наращивание поставок вооружения с Варшавой. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, правительство Польши настроено на решение проблемных вопросов.

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      Глеб Палехов
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