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07:08, 22 февраля 2024Бывший СССР

Медведчук назвал условие для переворота на Украине

Медведчук допустил переворот на Украине при участии военных и финансах Запада
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук . Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук рассказал, в каком случае на Украине возможен переворот. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Медведчук назвал условие для переворота на Украине и подчеркнул, что он возможен только при финансировании Запада и участии военных. Он подчеркнул, что новый Майдан никогда не произойдет без вложений союзников Киева.

«Может ли быть сегодня переворот? Да, может, но только при одном условии. Это восстание от безысходности военнослужащих. Те, которые воевали и сегодня не находятся в рядах Вооруженных сил Украины, те, которые получили ранения и сейчас вернулись в мирную жизнь», — отметил он.

В том же интервью Медведчук назвал ошибкой курс Украины в НАТО. По его мнению, этот выбор киевских властей привел к происходящим сейчас событиям.

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      Марина Совина
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