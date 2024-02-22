Vogue: вязаные сапоги вновь станут модными в 2024 году

Один устаревший вид обуви станет популярным в 2024 году. Соответствующий материал приводит французская версия журнала Vogue.

Речь идет о вязаных сапогах, которые, по словам фэшн-редакторов, вновь вернутся в моду благодаря известным брендам и инфлюэнсерам. Так, имитирующие носки ботинки продемонстрировала на показе итальянская марка Bottega Veneta, после чего на них обратили внимание знаменитости.

Например, данный предмет гардероба бежевого цвета на высоких каблуках выбрала для прогулки с подругой американская модель Кендалл Дженнер. Она сочетала его со свитером с объемным орнаментом, который носила как платье. Кроме того, подобные сапоги включила в гардероб возглавляющая бренд одежды и аксессуаров The ​​Attico блогерша Джильда Амбросио. Девушка дополнила образ облегающими серыми шортами и черной кожаной курткой.

Ранее в феврале сообщалось, что кроссовки Nike Cortez 1972 года выпуска вновь стали трендом благодаря знаменитостям. Известно, что данный минималистичный фасон беговой обуви на плоской подошве и с фирменным логотипом компании включили в свои гардеробы многие звезды.