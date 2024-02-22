Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 22 февраля 2024Интернет и СМИ

Девушка отказалась приглашать мать на свадьбу из-за поступка семилетней давности

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она отказалась приглашать мать на свадьбу. По словам девушки, причиной стал поступок родственницы семилетней давности.

Автор поста написала, что ее мать во второй раз вышла замуж, когда ей было 13 лет. «Она всегда говорила мне, что я буду разбрасывать цветы на ее свадьбе и я была безумно счастлива этому», — вспомнила она. В итоге женщина запретила дочери присутствовать на торжестве, объяснив это тем, что ей и ее брату понадобится няня. «Дети жениха посетили торжество, мои тетя и дядя тоже были там, но мне и моему брату-инвалиду не разрешили стать частью праздника, что очень меня огорчило», — пожаловалась героиня истории.

После случившегося, как отметила рассказчица, она две недели не разговаривала с матерью. «Теперь мне 20 лет и замуж выхожу я. И я не пригласила мать на свою свадьбу», — написала автор истории. По ее словам, женщина возмутилась решению дочери и перестала с ней контактировать.

В комментариях под постом многие предположили, что мать пыталась скрыть дочь и ее брата-инвалида от семьи возлюбленного, и поддержали решение рассказчицы. «Скажи, что она слишком старая и ей нужен опекун, поэтому она не может прийти», — посоветовал девушке один из комментаторов.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее подруга отказалась следовать правилу свадьбы и была выгнана с торжества.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Блестяще справились». Медведев оценил взятие под контроль Авдеевки и высказался о дальнейших интересах России

      Минобороны показало места наиболее ожесточенных боев в Авдеевке

      Девушка отказалась приглашать мать на свадьбу из-за поступка семилетней давности

      Россияне бросились скупать один вид товаров для дома

      Посол заявил о втягивании США нейтральных государств в конфликт на Украине

      В Минобороны подтвердили участие наемников в рядах ВСУ

      Стало известно о планах КамАЗа создать еще 12 беспилотных грузовиков к сентябрю

      Россиянин побывал в супермаркете во Франции и раскрыл цены на яйца

      Курс Украины в НАТО назвали ошибкой

      В Лондоне прошло заседание суда по экстрадиции Ассанжа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше