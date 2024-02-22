Девушка отказалась приглашать мать на свадьбу из-за поступка семилетней давности

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она отказалась приглашать мать на свадьбу. По словам девушки, причиной стал поступок родственницы семилетней давности.

Автор поста написала, что ее мать во второй раз вышла замуж, когда ей было 13 лет. «Она всегда говорила мне, что я буду разбрасывать цветы на ее свадьбе и я была безумно счастлива этому», — вспомнила она. В итоге женщина запретила дочери присутствовать на торжестве, объяснив это тем, что ей и ее брату понадобится няня. «Дети жениха посетили торжество, мои тетя и дядя тоже были там, но мне и моему брату-инвалиду не разрешили стать частью праздника, что очень меня огорчило», — пожаловалась героиня истории.

После случившегося, как отметила рассказчица, она две недели не разговаривала с матерью. «Теперь мне 20 лет и замуж выхожу я. И я не пригласила мать на свою свадьбу», — написала автор истории. По ее словам, женщина возмутилась решению дочери и перестала с ней контактировать.

В комментариях под постом многие предположили, что мать пыталась скрыть дочь и ее брата-инвалида от семьи возлюбленного, и поддержали решение рассказчицы. «Скажи, что она слишком старая и ей нужен опекун, поэтому она не может прийти», — посоветовал девушке один из комментаторов.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее подруга отказалась следовать правилу свадьбы и была выгнана с торжества.