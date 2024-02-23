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15:36, 23 февраля 2024Культура

Бурак Озчивит прокомментировал соперничество с Керемом Брюсином

Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит заявил о любви к Керему Бюрсину
Бурак Озчивит

Бурак Озчивит. Кадр: @popcake / YouTube

Турецкий актер Бурак Озчивит заявил, что не соперничает со своим коллегой Керемом Брюсином. Слухи о конкуренции между актерами звезда сериалов «Великолепный век» и «Черная любовь» прокомментировал в беседе с изданием Super.

«Я вообще люблю его, и никакого соперничества между нами нет», — рассказал Озчивит. Он посмеялся над шуткой о том, что пьет пиво по вечерам вместе с Брюсином.

Журналисты также спросили актера, не ревнует ли его жена Фахрие Эвджен к российским фанаткам. В ответ Озчевит отметил, что у него огромное количество поклонниц как в Турции, так и в России.

Ранее сообщалось, что Бурак Озчивит разочаровал российских фанаток, которые купили билеты на концерт и фан-встречу в Москве за 50 тысяч рублей. После выступления, которое продлилось 2,5 часа, артист общался с девушками всего полчаса.

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      Александра Качан
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