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12:10, 21 февраля 2024Культура

Звезда «Великолепного века» разочаровал российских поклонниц

Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит разочаровал российских поклонниц

Фото: Business Wire / АР

Турецкий актер Бурак Озчивит разочаровал российских поклонниц, утверждает Telegram-канал Shot.

По данным издания, фанатки приобрели билеты на концерт и фан-встречу в Москве со звездой сериалов «Великолепный век» и «Черная любовь» за 50 тысяч рублей. После выступления Озчивита, которое продлилось 2,5 часа, актер вышел к поклонницам и пообщался с ними всего полчаса. По словам девушек, звезда турецких сериалов выглядел уставшим и неохотно раздавал автографы купившим билеты гостям.

Спустя 30 минут артист покинул площадку и отправился в турецкий ресторан в центре Москвы, где провел вечер в компании своего продюсера, турецких журналистов и владельца заведения. В районе двух часов ночи Озчивит вернулся в свой отель, где его тоже ожидали фанаты. Актер отказался от общения с поклонниками и сделал всего пару фотографий.

Ранее сообщалось, что Озчивит спел русскую народную песню «Калинка» во время фан-встречи в Москве.

Артист прилетел в Россию 20 февраля. В лобби гостиницы, где остановился актер, его встретили в русских народных нарядах с караваем, 50 граммами водки на подносе и песней «Смуглянка».

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      Анастасия Астахова
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