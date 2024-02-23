Директора «Ленкома» выписали из больницы
Директора «Ленкома» Варшавера выписали из больницы после двусторонней пневмонии
Директора театра «Ленком» Марка Варшавера выписали из больницы после того, как он перенес двустороннюю пневмонию. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
22 февраля 76-летний Варшавер прошел контрольное обследование. Выяснилось, что бронхит проходит, в целом наблюдается положительная динамика.
Поскольку жалоб на самочувствие у Варшавера нет, его отправили домой на амбулаторное лечение. Деятелю искусств показан постельный режим, поэтому к работе в театре он вернется позже.
Варшавера госпитализировали в состоянии средней тяжести 19 февраля. Врачи диагностировали двустороннюю пневмонию и бронхит.