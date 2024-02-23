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10:46, 23 февраля 2024Культура

Директора «Ленкома» выписали из больницы

Директора «Ленкома» Варшавера выписали из больницы после двусторонней пневмонии

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Директора театра «Ленком» Марка Варшавера выписали из больницы после того, как он перенес двустороннюю пневмонию. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

22 февраля 76-летний Варшавер прошел контрольное обследование. Выяснилось, что бронхит проходит, в целом наблюдается положительная динамика.

Поскольку жалоб на самочувствие у Варшавера нет, его отправили домой на амбулаторное лечение. Деятелю искусств показан постельный режим, поэтому к работе в театре он вернется позже.

Варшавера госпитализировали в состоянии средней тяжести 19 февраля. Врачи диагностировали двустороннюю пневмонию и бронхит.

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      Мария Борисова
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