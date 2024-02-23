Губернатор сообщил о работе ПВО в небе над Курском
Губернатор Старовойт сообщил о работе ПВО в небе над КурскомСюжетРабота систем ПВО:
Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в небе над Курском. Губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram призвал граждан сохранять спокойствие.
«В небе над Курском работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие!» — написал он.
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Ранее Старовойт сообщал, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по трем селам и хутору в Курской области. Никто из жителей не пострадал.