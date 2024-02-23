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11:17, 23 февраля 2024Россия

Губернатор сообщил о работе ПВО в небе над Курском

Губернатор Старовойт сообщил о работе ПВО в небе над Курском
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в небе над Курском. Губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram призвал граждан сохранять спокойствие.

«В небе над Курском работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие!» — написал он.

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Ранее Старовойт сообщал, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по трем селам и хутору в Курской области. Никто из жителей не пострадал.

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      Алиса Дмитриева
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