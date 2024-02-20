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23:15, 20 февраля 2024Россия

ВСУ обстреляли три села в Курской области

Губернатор Старовойт: ВСУ атаковали три села и хутор в Курской области

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по трем селам и хутору в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

Он рассказал, что под обстрел попало село Гоголевка Суджанского района. По словам главы региона, снаряд попал в ангар частного предприятия, в результате чего были повреждены тракторы и автомобиль. Никто из жителей не пострадал.

Атаке также подверглись села Троицкое и Гордеевка Кореневского района. «Пострадавших нет. В Троицком нарушена линия электропередачи, населенный пункт частично обесточен, повреждены окна в 4 домовладениях», — уточнил Старовойт.

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      Марина Совина
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