При обстреле ВСУ Донецка ранения получили четверо жителей

При обстреле ВСУ Киевского района Донецка ранения получили четверо жителей

При обстреле Киевского района Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) ранения получили четверо мирных жителей. Об этом сообщило Министерство информации Донецкой народной республики (ДНР), передает РИА Новости

Также сообщается, что украинская армия с 02:40 до 10:05 по местному времени обстреляла Кировский и Петровский районы города шестью снарядами калибра 155 миллиметров.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

