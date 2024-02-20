Mash: ВСУ вновь нанесли удар по центру Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь нанесли удар по Донецку. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По предварительной информации, под обстрел попал двор библиотеки имени Крупской в центре города. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее украинская армия обстреляла Киевский район Донецка. Также шесть снарядов прилетело в Кировский и Петровский районы города.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).