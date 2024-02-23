Киеву посоветовали провести переговоры с Россией до уничтожения Украины

США посоветовали Киеву провести переговоры с РФ, пока Украина еще существует

Киев должен провести переговоры с Россией, пока Украина еще существует. Такой совет украинской стороне дали эксперты в США, пишет Responsible Statecraft. Опрошенные специалисты указали, что с начала конфликта Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже полностью истощились, из-за чего армия рискует вскоре окончательно исчерпать все свои ресурсы и стать слишком уязвимой.

«Единственное и лучшее решение, по их словам, — это усадить все стороны за стол переговоров, пока Украина не уничтожена целиком», — говорится в материале.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Украине надо вести переговоры с Россией, только когда ее положение улучшится. Она подчеркнула, что Вашингтон выступает против «фальшивого мира» на Украине.