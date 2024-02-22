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23:23, 22 февраля 2024Мир

В США поставили Украине условие для начала переговоров с Россией

Нуланд: Украине надо вести переговоры с Россией, когда ее положение улучшится
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украине надо вести переговоры с Россией, только когда ее положение улучшится. Такое условие Киеву поставила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, Вашингтон выступает сейчас против паузы «или фальшивого мира» на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва желает решить конфликт на Украине дипломатическим путем. «Но как мы будем вести переговоры, если он сам [Владимир Зеленский] себе запретил и всем запретил?» — заявил Путин.

Кроме того, российский президент в том же интервью сообщил, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона отказалась от всех договоренностей и продолжила боевые действия.

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      Марина Совина
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