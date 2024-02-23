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15:55, 23 февраля 2024Мир

Матвиенко подарила Путину три пары перчаток

Матвиенко подарила Путину три пары перчаток как у участников спецоперации
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко подарила президенту России Владимиру Путину такие же перчатки, как направляемые участникам спецоперации (СВО). Об этом сообщает пресс-служба СФ в Telegram.

Отмечается, что подарок был сделан ко Дню защитника Отечества. «Партии таких же перчаток, а еще носков и других теплых вещей — от женщин Совета Федерации — регулярно отправляются в зону СВО», — говорится в публикации.

Отмечается, что всего для подарка главе государства было выбрано три пары. Две шерстяные связаны вручную, а тактические зеленые сшиты на фабрике, которой руководит женщина.

Валентина Матвиенко пообещала подарить президенту перчатки в январе. Спикер Совфеда обратила внимание на незащищенные руки главы государства во время посещения Путиным Санкт-Петербурга. «Владимир Владимирович, я вам перчатки подарю!» — сказала глава Совфеда. Она заявила, что президента надо беречь. «Его здоровье — это здоровье нашей страны», — добавила Матвиенко.

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      Екатерина Подвигина
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